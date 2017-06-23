Петруччи — лучший на первой тренировке MotoGP в Ассене, Виньялес — на второй
Данило Петруччи показал лучшее время на первой тренировке
Гран-при Нидерландов MotoGP в Ассене.
Второе время показал француз Жоанн Зарко, тройку лидеров замкнул Кэл Кратчлоу. Маверик Виньялес стал 12-м, а действующий чемпион мира Марк Маркес показал 13-е время.
MotoGP.
1. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 1:34,680
2. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,126
3. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,142
4. Андреа Довициозо (Ducati Team) +0,149
5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0,161
6. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +0,234
7. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,256
8. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,372
9. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +0,475
10. Карел Абрахам (Aspar Team) +0,503
…
11. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0,583
12. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,602.
Лучшим на второй тренировке стал Маверик Виньялес, второе время показал Йонас Фольгер, а тройку лидеров замкнул Марк Маркес. Валентино Росси показал шестой результат.
MotoGP.
1. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +1:33,130
2. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,367
3. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,652
4. Андреа Довициозо (Ducati Team) +0,660
5. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,698
6. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0,700
7. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,760
8. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,856
9. Альваро Баутиста (Aspar Team) +0,973
10. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +1,018.
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