Второе время показал француз Жоанн Зарко, тройку лидеров замкнул Кэл Кратчлоу. Маверик Виньялес стал 12-м, а действующий чемпион мира Марк Маркес показал 13-е время.

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Первая тренировка.

1. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 1:34,680

2. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,126

3. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,142

4. Андреа Довициозо (Ducati Team) +0,149

5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0,161

6. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +0,234

7. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,256

8. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,372

9. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +0,475

10. Карел Абрахам (Aspar Team) +0,503

…

11. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0,583

12. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,602.

Лучшим на второй тренировке стал Маверик Виньялес, второе время показал Йонас Фольгер, а тройку лидеров замкнул Марк Маркес. Валентино Росси показал шестой результат.

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка.

1. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +1:33,130

2. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,367

3. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,652

4. Андреа Довициозо (Ducati Team) +0,660

5. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,698

6. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0,700

7. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,760

8. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,856

9. Альваро Баутиста (Aspar Team) +0,973

10. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +1,018.