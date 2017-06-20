Леонов выиграл обе гонки этапа RSBK в Москве
В Москве состоялся третий этап мотогонок RSBK.
Несмотря на яркое солнце, тёплую погоду и хорошо знакомую большинству гонщиков конфигурацию трека, день гоночных событий изобиловал драмами.
Всё началось ещё на прогревочном круге 1-й гонки класса Supersport. Отлично квалифицировавшийся на 2-й позиции Дмитрий Седин (Bikeexpert Project Racing Team) вылетел в затяжной правой улитке. Как сказал после гонки сам гонщик, он так и не понял, что случилось с мотоциклом.
Отсутствие Седина на старте гонки, а также осторожное выступление на протяжении всего
Во второй гонке главными событиями стали противостояние между Майоровым и Семеновичем, а также прорыв Дмитрия Седина с последних рядов стартовой решётки. Евгений Семенович категорически отказался признать преимущество Димы Майорова и на протяжении всей гонки прессинговал заслуженного гонщика. Некоторые атаки Евгения почти заканчивались успехом, но Майорову всегда удавалось перекрестить траектории на выходе из поворота и тем самым удержать позицию. Можно лишь гадать, чем бы закончилось это противостояние, если бы Дмитрий и Евгений ехали в одном классе и соперничество между ними носило бы принципиальный характер. В действительности же, несмотря на непрекращающийся прессинг,
В классе Superbike всё разворачивалось по сценарию, на удивление напоминающему гонку шестисоток. Антону Ерёмину (Motorrika) удалось выиграть старт и захватить лидерство. Но уже к концу 1-го круга в «эске», перед длинной прямой, он ловит хайсайд и остаётся на обочине гонки. Как сказал после финиша Владимир Леонов (SPB Racing Team), на установочном круге все ехали вне траекторий, и поэтому даже визуально было заметно, насколько у Антона в начале заезда были светлые от прилипшей к ним пыли колеса. В итоге в отсутствие главного соперника гонка превратилась для Владимира Леонова в очередную тренировочную сессию с обливанием шампанским по её окончании. А главные события происходили за его спиной.
Традиционно хорошо стартовавший Максим Киселёв («Моя Мечта») так же традиционно вынудил менее удачливых, но более быстрых пилотов обходить себя на пути к финишу. А Петр Кожеуров (RRT Motorsport) наоборот — провалил старт, но достаточно быстро догнал Владимира Стрельника (SPB Rasing Team) и устроил с ним красивую дуэль. Но ошибся, выехал за пределы трассы, и пропустил на финише не только Стрельника, но и Киселёва. Как сказал сам Пётр, на протяжении гонки он несколько раз недовключал передачи, что заставляло его серьёзно терять темп и пропускать соперников. А герой первой гонки в Казани Сергей Крапухин (RWT Motorsport)
Вторая гонка началась с падения Петра Кожеурова на выходе из первого поворота, что внесло сумятицу в ряды гонщиков, вынужденных уворачиваться от пилота и его мотоцикла, упавших прямо на траектории. Но к этому моменту Сергей Крапухин был уже вторым, позади лидера чемпионата Владимира Леонова. А самое удивительное, что к концу 3-го круга стартовавший последним Антон Ерёмин повис у него за спиной, став третьим. Поняв это, Сергей Крапухин, по его словам, так занервничал, что ошибся на торможении с длинной прямой, что в итоге позволило Антону опередить его. Но многократный чемпион России был в состоянии унять своё волнение. И мастерской атакой на последнем круге вернул себе вторую позицию. А контратаку Антона в последнем повороте он легко отбил, заузив траекторию на входе, заслуженно заработав второе место.
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