Гран-при России по мотокроссу. Пилоты готовы к решающей битве

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Как уже сообщали Вести.Ru, Евгений принимает старт на домашнем этапе чемпионата мира всего три недели спустя после неприятного падения на Гран-при Германии, которое закончилось для него серьезной травмой — переломом ключицы. При этом «конюшня» Honda, за которую гоняется россиянин, пострадала на немецкой трассе дважды: неприятное повреждение получил действующий чемпион мира словенец Тим Гайзер, который в Латвии усугубил травму и в «Орленок» не приехал.

Так что Бобрышев выступает на Гран-при России буквально «за себя и за того парня». Обозреватель Вестей.Ru поговорил о травме Евгения и о возможных ее последствиях с главным врачом отечественного этапа чемпионата мира Ольгой Олифировой. «На самом деле переживать сильно не нужно, — говорит опытный медик. — Ключица Евгения Бобрышева прооперирована и укреплена металлической пластиной: она крепче, чем у нас с вами».

Тем не менее, задаю вопрос: нет ли опасений рецидива травмы? «Вы знаете, чем выше класс спортсмена, тем менее он подвержен травмам, — говорит Олифирова. — Много лет работая на крупнейших состязаниях по мотокроссу, могу заверить, что в MXGP травматичность намного меньше, чем в его младших по уровню аналогах. Просто опыт гонщика — это еще и умение быть предельно осторожным».

Разговор переходит на погоду: накануне квалификации, ночью, над «Орленком» пролился дождь и, хотя утром погода была уже снова солнечной, трасса оказалась мокрой, что показалось интервьюеру опасным для участников. Ольга Викторовна смеется в ответ: «Посмотрите, что к обеду, если солнце будет и дальше палить, придется трассу еще поливать дополнительно! (так, к слову, в итоге и оказалось, — прим. автора) «Насухую» в мотокроссе гоняться не принято.

Врач Олифирова подтверждает слова самого Бобрышева, что российская трасса вполне подходит для его манеры езды, и он вряд ли может усугубить свое повреждение. «Главная опасность для спортсменов — это возможность упасть. Собственно, все серьезные повреждения случаются после падений, особенно, когда сверху наваливается мотоцикл…».

«Если же говорить об особенностях трассы в “Орленке” и многочисленных камнях на дистанции, которые имеют тенденцию лететь из-под колес в разные стороны, то мотозащита практически решает эту проблему. Бывает, конечно, что гонщики снимают очки или даже сбрасывают шлем, но это уже из области техники безопасности на трассе, а не медицины…», — говорит Ольга Олифирова.

Про «летящие камни» разговор оказался в руку: стоя на пресс-трибуне метрах в 30−40 от трассы журналисты все равно хоть изредка, но попадали под такой «обстрел». Нельзя сказать, что «пули свистели у виска», но даже на излете камень весом 50−60−70 граммов способен нанести урон и человеку, и, например, фотоаппарату….

Субботний день для гонщиков получился суматошным. Гран-при России — это не только этапы чемпионата мира в классах MXGP и MX2. Главные старты каждого соревновательного дня предваряют заезды гонщиков EMX250 и EMX300. Так что к началу квалификации, в которой после двух пропущенных этапов ехал Евгений Бобрышев, трасса «Орленка» была достаточно разбита.

С трибуны показалось, что российский лидер команды Honda несколько берегся в заездах, что неудивительно после довольно неприятной травмы. Как результат — Бобрышев показал в квалификации 11-е время. Первую тройку составили швейцарец Арно Тонус (команда Yamaha MXGP), француз Готье Полин (Husqvarna) и итальянец Антонио Кайроли (KTM), который лидирует в общем зачете чемпионата мира.