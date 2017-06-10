Гран-при России по мотокроссу. Пилоты готовы к решающей битве
На берегах Черного моря на трассе ВДЦ «Орленок» стартовали официальные состязания чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе — MXGP. На
Гран-при России прошла субботняя квалификация перед воскресными основными заездами. Россиянин Бобрышев из команды- в числе фаворитов.
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Видимо, что-то случилось...
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Как уже сообщали Вести.Ru, Евгений принимает старт на домашнем этапе чемпионата мира всего три недели спустя после неприятного падения на
Так что Бобрышев выступает на
Тем не менее, задаю вопрос: нет ли опасений рецидива травмы? «Вы знаете, чем выше класс спортсмена, тем менее он подвержен травмам, — говорит Олифирова. — Много лет работая на крупнейших состязаниях по мотокроссу, могу заверить, что в MXGP травматичность намного меньше, чем в его младших по уровню аналогах. Просто опыт гонщика — это еще и умение быть предельно осторожным».
Разговор переходит на погоду: накануне квалификации, ночью, над «Орленком» пролился дождь и, хотя утром погода была уже снова солнечной, трасса оказалась мокрой, что показалось интервьюеру опасным для участников. Ольга Викторовна смеется в ответ: «Посмотрите, что к обеду, если солнце будет и дальше палить, придется трассу еще поливать дополнительно! (так, к слову, в итоге и оказалось, — прим. автора) «Насухую» в мотокроссе гоняться не принято.
Врач Олифирова подтверждает слова самого Бобрышева, что российская трасса вполне подходит для его манеры езды, и он вряд ли может усугубить свое повреждение. «Главная опасность для спортсменов — это возможность упасть. Собственно, все серьезные повреждения случаются после падений, особенно, когда сверху наваливается мотоцикл…».
«Если же говорить об особенностях трассы в “Орленке” и многочисленных камнях на дистанции, которые имеют тенденцию лететь
Про «летящие камни» разговор оказался в руку: стоя на
Субботний день для гонщиков получился суматошным.
С трибуны показалось, что российский лидер команды Honda несколько берегся в заездах, что неудивительно после довольно неприятной травмы. Как результат — Бобрышев показал в квалификации 11-е время. Первую тройку составили швейцарец Арно Тонус (команда Yamaha MXGP), француз Готье Полин (Husqvarna) и итальянец Антонио Кайроли (KTM), который лидирует в общем зачете чемпионата мира.
Но Евгений Бобрышев, несмотря на то, что оказался за пределами первой десятки фаворитов, показал в своей лучшей попытке седьмое время, что внушает его поклонникам сдержанный оптимизм перед главными стартами
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