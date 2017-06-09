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9 июня 2017, 16:06 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи находится в тяжелом состоянии после аварии

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Двукратный чемпион мира в классе Superbike итальянский мотогонщик Макс Бьяджи находится в тяжелом состоянии после аварии, сообщает Il Mattino.

Авария произошла на трассе в Латине во время тренировки. 45-летний мотогонщик был доставлен на вертолете в больницу с травмами груди и позвоночника. Сообщается, что гонщик находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает.

Бьяджи дважды выигрывал чемпионат мира в классе Superbike и четырежды в классе 250 сс. В 2002 году он стал вторым в чемпионате MotoGP.
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