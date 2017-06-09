Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи находится в тяжелом состоянии после аварии

Авария произошла на трассе в Латине во время тренировки. 45-летний мотогонщик был доставлен на вертолете в больницу с травмами груди и позвоночника. Сообщается, что гонщик находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает.

Бьяджи дважды выигрывал чемпионат мира в классе Superbike и четырежды в классе 250 сс. В 2002 году он стал вторым в чемпионате MotoGP.