Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/30004337/
7 июня 2017, 12:33 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Английский мотогонщик Ламберт скончался после аварии во время гонки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Англичанин Дэйви Ламберт умер в больнице после аварии во время заезда в классе Superbike в рамках мотоциклетной гонки Isle of Man TT на острове Мэн в Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.

В воскресенье Ламберт, выступавший за команду Kawasaki, попал в аварию на третьем круге. 48-летний гонщик был доставлен на вертолете в больницу. Но из-за многочисленных травм, полученных во время инцидента, Ламберт скончался во вторник.

Организаторы соревнований выразили свои соболезнования девушке Ламберта Трэйси, его семье и друзьям.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Все новости
7 июня

ФИФА выставит на продажу еще тысячу билетов на матч Кубка конфедераций Россия - Португалия

СМИ: английский "Сандерленд" ведет переговоры со Слуцким

ГК "Сумма" вложит до $100 млн в организацию боев ММА Fight Nights