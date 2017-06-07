Росси опасается повторения в Барселоне проблем, которые возникли в Хересе
Пилот «Ямахи» Валентино Росси опасается повторения в Барселоне тех же проблем с мотоциклом, какие у его команды были в Хересе.
В прошлом году итальянец выиграл гонки в Хересе и Барселоне. Однако в этом сезоне Росси финишировал в Хересе лишь на 10-м месте с 38-секундным отставанием от победителя гонки Дани Педросы.
«Я немного волнуюсь, потому что асфальт в Барселоне очень плох, а уровень сцепления очень низок. В Хересе при подобных условиях мы сильно страдали с нашим байком. Но пока рано давать прогнозы», — цитирует Росси Autosport.
Также итальянец признался, что гонка будет тяжёлой ещё и потому, что следует сразу за
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