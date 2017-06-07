Росси опасается повторения в Барселоне проблем, которые возникли в Хересе

В прошлом году итальянец выиграл гонки в Хересе и Барселоне. Однако в этом сезоне Росси финишировал в Хересе лишь на 10-м месте с 38-секундным отставанием от победителя гонки Дани Педросы.



«Я немного волнуюсь, потому что асфальт в Барселоне очень плох, а уровень сцепления очень низок. В Хересе при подобных условиях мы сильно страдали с нашим байком. Но пока рано давать прогнозы», — цитирует Росси Autosport.



Также итальянец признался, что гонка будет тяжёлой ещё и потому, что следует сразу за Гран-при Италии, на котором он выступал не в лучших физических кондициях. Перед этапом итальянец попал в аварию и травмировал живот и грудь. «Было бы лучше, имей я дополнительную неделю на восстановление, но две гонки без перерыва — это будет сложно», — резюмировал Росси.