Крапухин обошёл Леонова на втором этапе Российского Супербайка
2-й этап RSBK был ознаменован выматывающее переменчивой погодой.
2-й этап RSBK был ознаменован выматывающее переменчивой погодой. Все три дня на трассе то моросил дождь, то выглядывало солнце. Переобувать резину и менять настройки приходилось по несколько раз за день. И если пилоты топовых команд, имеющие свой штат инженеров и механиков, ещё
День проведения гоночных заездов, был менее экстремальным, так как зарядивший с утра небольшой дождь продолжал моросить большую часть дня, поддерживая трассу хотя бы в одинаковой кондиции, без резких изменений. Первая гонка Superbike не сулила никаких сюрпризов. Уверенное лидерство Владимира Леонова в тренировках и квалификации не оставляло надежд на хоть
Отлично стартовав, Крапухин имел возможность зайти в 1-й поворот на лидирующей позиции. Но несколько удивлённый такой прытью соперника Леонов весьма агрессивно сместился на старте в сторону его мотоцикла, чем, видимо, отбил желание Сергея пробовать на прочность оборону Владимира в послестартовом повороте. В результате Крапухин расчетливо прикрыл газ и пропустил Леонова. Дальше, казалось, всё пойдет по накатанному ещё в Нижнем Новгороде сценарию: Леонов наращивает темп и уходит в отрыв, Крапухин сдерживает атаки наседающих соперников. Но
Перед первой гонкой класса Supersport его лидер и победитель двух гонок первого этапа Алексей Иванов выражал надежду дать бой не в меру прыткому «гастролёру» из молодёжной серии FIM Junior Moto3 Макару Юрченко. К сожалению, в своих намерениях он ограничивался лишь условиями сухой гонки. В случае же дождя Алексей заранее открещивался от возможности сражения с Макаром на равных, ссылаясь на большой опыт Юрченко в международных соревнованиях, в том числе и в условиях дождя.
Но после старта 1-го заезда Алексею удалось сохранить лидерство, которое он и поддерживал до последнего круга. Но, едва уйдя на финальный круг, он был мастерски атакован своим соперником. Возвращать лидерство Иванов собирался на длинной обратной прямой, целиком и полностью полагаясь на мотор своего мотоцикла, который на сегодняшний день является, пожалуй, самым мощным в классе. К его удивлению, Honda Макара Юрченко, подготовленная командой RivaMoto для международного первенства Supersport, отказалась сливаться сопернику в динамике разгона. А попавшиеся на пути круговые и вовсе закрыли для Алексея вопрос опережения Макара на прямой. А далее следовали последние 4 поворота трассы и победный финиш Юрченко на заднем колесе.
За спинами лидеров кипела ничуть не менее увлекательная борьба между Владимиром Карзаевым, Дмитрием Сединым и Дмитрием Майоровым. Хорошо стартующий Седин, как всегда, попытался устремиться в погоню за лидерами, но расчётливый Карзаев извлёк максимум из сложившейся ситуации. И после серии взаимных обгонов возглавил группу преследователей, доведя гонку до заслуженного подиума.
Третий этап российского супербайка состоится 17 июня на автодроме Moscow Raceway.
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