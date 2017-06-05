Макар Юрченко одержал яркую победу в Казани

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2-й этап RSBK прошел в Казани, на трассе Kazan Ring Canyon, где Макар Юрченко выступил в классе Supersport. Об этом сообщается на официальном сайте пилота.

Несмотря на то, что трасса в Казани для Макара Юрченко новая, ему довольно быстро удалось адаптироваться к техническим поворотам и перепадам трека. На протяжении всего уикенда основным конкурентом Юрченко оставался хозяин титула Supersport пилот Алексей Иванов.

Борьба между двумя самыми быстрыми гонщиками усложнялась непростыми погодными условиями и квалификационный заезд пилоты завершили с минимальным разрывом: Алексей Иванов 1:36,5, Макар Юрченко 1:36,8.

Ситуация для Юрченко усугублялась техническими проблемами с мотоциклом, с которыми пилот пытался справиться на протяжении практик и квалификации — из-за микротрещины в крышке сцепления мотоцикл Макара терял масло, что представляло опасность для пилотирования. После долгих манипуляций с мотоциклом, механикам команды удалось устранить течь и Юрченко вышел на старт 1-го заезда класса Supersport, в котором одержал яркую победу над Алексеем Ивановым, совершив обгон на торможении на выходе со старт-финишной прямой на последнем круге гонки.

Показав отличный старт с поул-позиции во 2-м заезде, Юрченко ушел в отрыв от Иванова, но за 4 круга до финиша проблемы с мотоциклом вновь дали о себе знать и Макар вынужден был заехать в бокс, так и не финишировав.

«Я рад, что мне удалось принять участие в RSBK и дебютировать в этом году на трассе, на которой я еще никогда не был до этого», — поделился своими впечатлениями от этапа Макар Юрченко, — Автодром Kazan Ring очень интересный, своеобразный, с перепадами высот — действительно уникальна трасса. Я выступаю на 2-х этапах RSBK за команду SBP Racing Team, мне нравится работа всей команды, ребята дружные и очень профессиональные. Вместе мы — сила, и поэтому мы с командой остаемся на первом месте в общем зачете чемпионата. Досадно, что весь уикенд нас преследовали технические неполадки с мотоциклом, и они не позволили нам завершить вторую гонку. Но я надеюсь, что к следующему этапу, на котором я буду выступать, мы устраним неполадки и завершим обе гонки на подиуме".

Следующий этап мирового чемпионата, в котором принимает участие Макар Юрченко в сезоне 2017, FIM Junior Moto3 пройдет 18 июня на трассе Curcuit de Catalunya, Испания.