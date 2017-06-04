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4 июня 2017, 17:40 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Виньялес упрочил лидерство в зачёте MotoGP, Довициозо обошёл Росси

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес упрочил своё лидерство в чемпионате MotoGP.

После Гран-при Италии он опережает ближайшего соперника на 26 очков. На второе место благодаря победе в Муджелло вышел Андреа Довициозо. Третьим стал семикратный чемпион серии Валентино Росси.

MotoGP. Личный зачёт.

1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 105 очков.

2. Андреа Довициозо («Дукати») — 79.

3. Валентино Росси («Ямаха») — 75.

4. Марк Маркес («Хонда») — 68.

5. Дани Педроса («Хонда») — 68.

6. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 64.

7. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 46.

8. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 42.

9. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 41.

10. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 40.
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