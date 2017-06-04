Виньялес упрочил лидерство в зачёте MotoGP, Довициозо обошёл Росси
Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес упрочил своё лидерство в чемпионате MotoGP.
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MotoGP. Личный зачёт.
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 105 очков.
2. Андреа Довициозо («Дукати») — 79.
3. Валентино Росси («Ямаха») — 75.
4. Марк Маркес («Хонда») — 68.
5. Дани Педроса («Хонда») — 68.
6. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 64.
7. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 46.
8. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 42.
9. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 41.
10. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 40.
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