Участие Валентино Росси в Гран-при Италии под вопросом

25 мая после падения на тренировке по мотокроссу итальянец был доставлен в больницу, где провёл всю ночь. Серьёзных повреждений у гонщика выявлено не было, однако он всё ещё испытывает болевые ощущения, которые могут помешать ему участвовать в гонке. Лишь на утренней пятничной тренировке Росси сможет понять, будет ли это для него проблемой.

«У него болят мышцы живота, поэтому он занимается лишь лёгкой подготовкой. В четверг ему предстоит пройти медицинские тесты, чтобы получить допуск к гонке. Но это кажется лишь формальностью. Реальный предел — это его болевой порог. В пятницу утром он поймёт будут болевые ощущения для него проблемой или нет», — отмечает итальянское СМИ.