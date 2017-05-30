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30 мая 2017, 21:27 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Этап чемпионата мира по мотокроссу в РФ обойдется более чем в 100 млн рублей

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Василий Вавилин, Артем Кузнецов/. Затраты на проведение этапа чемпионата мира по мотокроссу (MXGP) в России превысят 100 млн рублей. Как отметил в беседе с ТАСС президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус, в большей степени на организацию соревнования пойдут средства спонсоров.

Владелец команды Яхнич моторспорт Александр Яхнич пояснил что подобные дорогостоящие соревнования приносят больше выгоды не организаторам а тем регионам где проводятся подобные мероприятия. Увеличить
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«Это долевое финансирование. Администрация Краснодарского края внесла порядка 20 процентов, Минспорт России — порядка 10 процентов, все остальное — это спонсоры и компания “Яхнич моторспорт”. Все это удовольствие стоит за 100 млн рублей», — сказал он.

При этом Джеус пояснил, что мероприятие вряд ли окупиться. «Это скорее больше социальный проект. Проект, направленный на позиционирование России в мире. Второе — это развитие технических видов спорта. Это целая индустрия», — подчеркнул глава федерации.

«Мы хотим, чтобы результатом стали приход технологий в Россию, создание новых рабочих мест, создание производства моторов, мотоциклетной техники», — добавил он.

Со своей стороны заместитель Джеуса, владелец команды «Яхнич моторспорт» Александр Яхнич пояснил, что подобные дорогостоящие в плане организации соревнования приносят больше выгоды не организаторам, а тем регионам, где проводятся подобные мероприятия. «Если мы возьмем арабские страны, а именно страны Персидского залива, если возьмем Юго-Восточную Азию, там огромное участие государства в этих вопросах. Просто потому что эффект от такого участия в первую очередь получает не мотофедерация, а эффект получает государство. Это развитие туристической инфраструктуры, сколько люди, которые приедут, выпьют, съедят в регионе, поступление налогов», — сказал он.

Этап MXGP в России пройдет 10 и 11 июня на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края. В текущем году в чемпионате мира по мотокроссу участвуют двое россиян Евгений Бобрышев и Всеволод Брыляков, однако есть вероятность, что домашнюю гонку они могут пропустить из-за травм.
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