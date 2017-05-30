Этап чемпионата мира по мотокроссу в РФ обойдется более чем в 100 млн рублей

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«Это долевое финансирование. Администрация Краснодарского края внесла порядка 20 процентов, Минспорт России — порядка 10 процентов, все остальное — это спонсоры и компания “Яхнич моторспорт”. Все это удовольствие стоит за 100 млн рублей», — сказал он.

При этом Джеус пояснил, что мероприятие вряд ли окупиться. «Это скорее больше социальный проект. Проект, направленный на позиционирование России в мире. Второе — это развитие технических видов спорта. Это целая индустрия», — подчеркнул глава федерации.

«Мы хотим, чтобы результатом стали приход технологий в Россию, создание новых рабочих мест, создание производства моторов, мотоциклетной техники», — добавил он.

Со своей стороны заместитель Джеуса, владелец команды «Яхнич моторспорт» Александр Яхнич пояснил, что подобные дорогостоящие в плане организации соревнования приносят больше выгоды не организаторам, а тем регионам, где проводятся подобные мероприятия. «Если мы возьмем арабские страны, а именно страны Персидского залива, если возьмем Юго-Восточную Азию, там огромное участие государства в этих вопросах. Просто потому что эффект от такого участия в первую очередь получает не мотофедерация, а эффект получает государство. Это развитие туристической инфраструктуры, сколько люди, которые приедут, выпьют, съедят в регионе, поступление налогов», — сказал он.