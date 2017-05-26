Валентино Росси выписался из больницы
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси выписался из больницы Римини.
Об этом сообщает официальный сайт команды «Ямаха».
Итальянец завершил все диагностические тесты и продолжит восстановление в домашних условиях. Росси провёл в больнице всю ночь, после того как был доставлен туда в связи с падением на тренировке по мотокроссу. Сегодня днём сообщалось, что Росси принимает обезболивающие препараты в связи с незначительными ушибами печени и почек.
Также сообщалось, что у пилота травма грудной клетки.
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