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26 мая 2017, 23:09 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Валентино Росси выписался из больницы

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси выписался из больницы Римини.

Об этом сообщает официальный сайт команды «Ямаха».

Итальянец завершил все диагностические тесты и продолжит восстановление в домашних условиях. Росси провёл в больнице всю ночь, после того как был доставлен туда в связи с падением на тренировке по мотокроссу. Сегодня днём сообщалось, что Росси принимает обезболивающие препараты в связи с незначительными ушибами печени и почек.

Также сообщалось, что у пилота травма грудной клетки.
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