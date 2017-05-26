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26 мая 2017, 16:10 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

У Валентино Росси не выявлено никаких осложнений после падения с мотоцикла

У гонщика команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси не выявлено никаких осложнений после падения на тренировке по мотокроссу.

25 мая итальянец был доставлен в больницу, где провёл всю ночь. За исключением лёгких ушибов грудной клетки и брюшной полости, никаких других повреждений выявлено не было.

«Болевые ощущения (испытываемые Росси) являются результатом незначительных ушибов печени и почек, которые не повлекли дальнейших осложнений. Валентино продолжит получать обезболивающие препараты в течение последующих 12 часов и на протяжении суток будет проходить стандартные диагностические процедуры. Если результаты будут положительными, он может быть выписан из больницы в течение дня», — сообщается на сайте MotoGP.
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