Чемпион MotoGP Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке

По данным источника, 38-летний мотогонщик получил травму грудной клетки. Жизни Росси ничего не угрожает, но предстоящую ночь он проведет в больнице.

Росси после пяти этапов занимает третье место в общем зачете пилотов чемпионата мира в классе MotoGP сезона-2017.