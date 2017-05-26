Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/29872937/
26 мая 2017, 1:52 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Чемпион MotoGP Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке

Семикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP итальянец Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке по мотокроссу, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, 38-летний мотогонщик получил травму грудной клетки. Жизни Росси ничего не угрожает, но предстоящую ночь он проведет в больнице.

Росси после пяти этапов занимает третье место в общем зачете пилотов чемпионата мира в классе MotoGP сезона-2017.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органов

Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден, который скончался после ДТП, завещал свои органы нуждающимся. Об этом сообщает итальянский портал Askanews.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота