Чемпион MotoGP Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке
Семикратный чемпион мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP итальянец Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке по мотокроссу, сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, 38-летний мотогонщик получил травму грудной клетки. Жизни Росси ничего не угрожает, но предстоящую ночь он проведет в больнице.
Росси после пяти этапов занимает третье место в общем зачете пилотов чемпионата мира в классе MotoGP сезона-2017.
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