Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органов
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден, который скончался после ДТП, завещал свои органы нуждающимся. Об этом сообщает итальянский портал Askanews.
Американец попал под машину 17 мая во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини. 35-летний спортсмен был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивалось как тяжелое, позже он был введен в искусственную кому. В понедельник спортсмен скончался. Семья Хэйдена дала согласие на необходимые для донорства процедуры.
Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 годы. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike.
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