Умер Ники Хайден

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Несмотря на все учился медиков, известный американский мотогонщик скончался в итальянской больнице. Хайден попал в ДТП во время велотренировки в Италии 17 мая — знаменитого пилота MotoGP и WSBK сбила легковая машина. По информации следствия, гонщик проехал без остановки сигнал СТОП, и водитель автомобиля не смог избежать столкновения. В то же время, экспертиза не определила скорость движения автомобиля на подъезде к перекрестку.

В больнице пострадавшего не смогли прооперировать из-за тяжести полученных ранений. Ники Хэйден выигрывал чемпионат мира MotoGP 2006 года. Он ворвался на мировую мотоарену в 2003, на следующий год после того, как стал чемпионом в американской серии AMA Superbike. Уже в свой первый сезон Хайден заработал два подиума, а свою первую победу одержал на этапе в Лагуна Секе в 2005.

Совершенно сенсационным образом он стал чемпионом уже год спустя, выиграв за сезон всего 2 гонки, но взяв стабильностью результатов — ставший вторым по итогам года Валентино Росси выиграл пять гонок, но уступил Ники по очкам. В 2016 году Ники перешел из MotoGP в серию WSBK, где в этом году защищал цвета команды Red Bull Honda World Superbike Team. Хэйден родился 30 июля 1981 года, в Оуэнсборо, штат Кентукки. Ники Хайдену было 35 лет. В мире гонок он был известен по прозвищу Kentucky Kid.