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22 мая 2017, 19:12 | Авто/мото: Мотоспорт | Спорт-Экспресс

Чемпион Moto GP скончался в больнице на 36-м году жизни

Чемпион мира-2006 в классе Moto GP Ники Хэйден скончался в больнице на 36-м году жизни, сообщает Sky Sport Italia.

Чемпион мира-2006 в классе <span class=error>Moto</span> GP Ники <span class=error>Хэйден</span> скончался в больнице на 36-м году жизни. Увеличить
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17 мая во время велосипедной прогулки в итальянском Римини Хэйдена сбила машина.

После ДТП гонщик был доставлен в больницу с травмами головы и грудной клетки. В этом сезоне американец выступал в чемпионате мира в классе Superbike.
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