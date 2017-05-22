Чемпион Moto GP скончался в больнице на 36-м году жизни

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17 мая во время велосипедной прогулки в итальянском Римини Хэйдена сбила машина.

После ДТП гонщик был доставлен в больницу с травмами головы и грудной клетки. В этом сезоне американец выступал в чемпионате мира в классе Superbike.