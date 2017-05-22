Чемпион Moto GP скончался в больнице на 36-м году жизни
Чемпион мира-2006 в классе Moto GP Ники Хэйден скончался в больнице на 36-м году жизни, сообщает Sky Sport Italia.
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Видимо, что-то случилось...
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17 мая во время велосипедной прогулки в итальянском Римини Хэйдена сбила машина.
После ДТП гонщик был доставлен в больницу с травмами головы и грудной клетки. В этом сезоне американец выступал в чемпионате мира в классе Superbike.
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