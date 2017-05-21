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https://sport.mail.ru/news/motosport/29816284/
21 мая 2017, 16:51 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Испанец Маверик Виньялес победил на этапе чемпионата MotoGP во Франции

Испанец Маверик Виньялес из команды Movistar Yamaha победил на пятом этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Франции, который проходил в Ле-Мане.

Виньялес в воскресенье стал первым со временем 43 минуты 29,793 секунды. Вторым стал француз Йоанн Зарко (Monster Yamaha; +3,134), третьим — испанец Дани Педроса (Repsol Honda; +7,717).

Виньялес с 85 очками лидирует в общем зачете чемпионата MotoGP. Вторым идет Педроса — 68 баллов, третьим — итальянец Валентино Росси (Movistar Yamaha; 62).

Следующая гонка чемпионата MotoGP — Гран-при Италии состоится 4 июня.
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