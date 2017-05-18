Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/29792748/
18 мая 2017, 23:05 | Авто/мото: Мотоспорт | Советский спорт

Чемпион MotoGP Хэйден в критическом состоянии после аварии

Американский мотогонщик, победитель чемпионата MotoGP 2006 года Ники Хэйден находится в больнице итальянского города Чезены с несколькими серьезными травмами головы. Его состояние оценивается как критическое.

Американский мотогонщик победитель чемпионата MotoGP 2006 года Ники <span class=error>Хэйден</span> находится в больнице итальянского города <span class=error>Чезены</span> с несколькими серьезными травмами головы. Его состояние оценивается как критическое. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает RT, врачи не дают прогнозов по поводу выздоровления спортсмена.

Травмы Хэйден получил в результате столкновения велосипеда, на котором он тренировался, с автомобилем. ДТП произошло в среду, 17 мая, в Римини, но впоследствии титулованный гонщик был перевезен в клинику Чезены.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Все новости
16 марта

Он играл под 135-м номером. Чем Шипачев похож на Овечкина?

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

10 тысяч $ хватит? Сколько стоит дешево съездить на ЧМХ-2017