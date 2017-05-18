Чемпион MotoGP Хэйден в критическом состоянии после аварии
Американский мотогонщик, победитель чемпионата MotoGP 2006 года Ники Хэйден находится в больнице итальянского города Чезены с несколькими серьезными травмами головы. Его состояние оценивается как критическое.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает RT, врачи не дают прогнозов по поводу выздоровления спортсмена.
Травмы Хэйден получил в результате столкновения велосипеда, на котором он тренировался, с автомобилем. ДТП произошло в среду, 17 мая, в Римини, но впоследствии титулованный гонщик был перевезен в клинику Чезены.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter