Чемпион MotoGP Хэйден в критическом состоянии после аварии

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Как сообщает RT, врачи не дают прогнозов по поводу выздоровления спортсмена.

Травмы Хэйден получил в результате столкновения велосипеда, на котором он тренировался, с автомобилем. ДТП произошло в среду, 17 мая, в Римини, но впоследствии титулованный гонщик был перевезен в клинику Чезены.