Американский мотогонщик Хэйден попал под машину во время велопрогулки

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35-летний американец был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивается как тяжелое.

Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 год. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступает в классе Superbike, в текущем сезоне он занимает 13-е место. Следующий этап чемпионата пройдет 27—28 мая в английском Донингтоне.