Валентино Росси еле доехал до финиша

Титулованный итальянец приехал в Херес лидером общего зачета, но гонку закончил в 38 секундах позади победившего Дани Педросы на Honda. Росси пожаловался, что незадолго до финиша ему пришлось замедлиться и терять по три секунды на круге. Также прошлогодний победитель Гран При Испании рассказал, что испытывал трудности на ускорениях.

«Очень трудный уик-энд и очень трудная гонка для нас, мы ждали, что будем сильнее и конкурентоспособнее, особенно если учесть результаты прошлых лет в Хересе.

У нас были трудности со скоростью во время ускорения. Это была главная проблема весь уик-энд. В конце, на последних шести-семи кругах, у меня начались очень большие вибрации, особенно слева, и я вынужден был замедлиться на три секунды на круге. Мне повезло, что я вообще доехал до конца".

Источник: motorsport.com.