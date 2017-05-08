Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/29677921/
8 мая 2017, 14:58 | Авто/мото: Мотоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Валентино Росси еле доехал до финиша

Гонщик Yamaha Валентино Росси, занявший десятое место на этапе MotoGP в Хересе, рассказал, как ему повезло, что он вообще добрался до финиша в этот день.

Титулованный итальянец приехал в Херес лидером общего зачета, но гонку закончил в 38 секундах позади победившего Дани Педросы на Honda. Росси пожаловался, что незадолго до финиша ему пришлось замедлиться и терять по три секунды на круге. Также прошлогодний победитель Гран При Испании рассказал, что испытывал трудности на ускорениях.

«Очень трудный уик-энд и очень трудная гонка для нас, мы ждали, что будем сильнее и конкурентоспособнее, особенно если учесть результаты прошлых лет в Хересе.

У нас были трудности со скоростью во время ускорения. Это была главная проблема весь уик-энд. В конце, на последних шести-семи кругах, у меня начались очень большие вибрации, особенно слева, и я вынужден был замедлиться на три секунды на круге. Мне повезло, что я вообще доехал до конца".

Источник: motorsport.com.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Евгений Бобрышев в тройке лучших на Гран-при Латвии

Евгений Бобрышев в тройке лучших на Гран-при Латвии

В чемпионате мира по мотокроссу в классе MXGP прошел очередной этап в Латвии. Конкуренция в этом сезоне получается фантастической и первая пятерка претендентов на победу показывает высокий уровень. Приятно видеть в этом списке россиянина Евгения Бобрышева.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»