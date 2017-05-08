Валентино Росси еле доехал до финиша
Гонщик Yamaha Валентино Росси, занявший десятое место на этапе MotoGP в Хересе, рассказал, как ему повезло, что он вообще добрался до финиша в этот день.
Титулованный итальянец приехал в Херес лидером общего зачета, но гонку закончил в 38 секундах позади победившего Дани Педросы на Honda. Росси пожаловался, что незадолго до финиша ему пришлось замедлиться и терять по три секунды на круге. Также прошлогодний победитель Гран При Испании рассказал, что испытывал трудности на ускорениях.
«Очень трудный
У нас были трудности со скоростью во время ускорения. Это была главная проблема весь
Источник: motorsport.com.
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