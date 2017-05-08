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https://sport.mail.ru/news/motosport/29676957/
8 мая 2017, 12:39 | Авто/мото: Мотоспорт | Вести.Ru

Евгений Бобрышев в тройке лучших на Гран-при Латвии

В чемпионате мира по мотокроссу в классе MXGP прошел очередной этап в Латвии. Конкуренция в этом сезоне получается фантастической и первая пятерка претендентов на победу показывает высокий уровень. Приятно видеть в этом списке россиянина Евгения Бобрышева.

В чемпионате мира по мотокроссу в классе <span class=error>MXGP</span> прошел очередной этап в Латвии. Конкуренция в этом сезоне получается фантастической и первая пятерка претендентов на победу показывает высокий уровень. Приятно видеть в этом списке россиянина Евгения Бобрышева. Увеличить
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На песчаной трассе в латышском Кегумсе Бобрышев занял общее третье место по двум заездам. Евгений завершил Гран-при Латвии с 38 очками и ровно столько же очков заработали Антонио Кайроли, который поднялся до второй ступени подиума, и Клемо Десал из Бельгии, который был 4-м.

Следует заметить, что сложная латвийская трасса показала, что у фаворитов практически одинаковый уровень подготовки, и даже техника настроена столь профессионально, что не дает преимущества на трассе. В этой ситуации очень многое зависит от позиции на старте и от простой удачи в заезде.

Так в Кегумсе не повезло однокоманднику Бобрышева словенцу Тиму Гайзеру, который был лидером чемпионата Но сильное падение во втором заезде, после которого его прямо с трассы забрали в госпиталь Риги, сломало пилоту гонку. 0 очков во втором заезде и 7 — в первом, и Тим утратил красный бип лидера. Сейчас первым стал Кайроли. Бобрышев занимает общее 4-е место.
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