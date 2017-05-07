Педроса выиграл Гран-при Испании MotoGP, Росси — 10-й
Пилот «Хонды» Дани Педроса стал победителем
Гран-при Испании MotoGP, вторым финишировал Марк Маркес, третья строчка досталась ещё одному испанцу Хорхе Лоренсо.
Итальянец Валентино Росси занял десятое место, его партнёр по команде Маверик Виньялес завершил гонку на шестом месте.
MotoGP.
1. Дани Педроса («Хонда»)
2. Марк Маркес («Хонда»)
3. Хорхе Лоренсо («Дукати»)
4. Жоанн Зарко («Ямаха»)
5. Андреа Довициозо («Дукати»)
6. Маверик Виньялес («Ямаха»)
7. Данило Петруччи («Дукати»)
8. Йонас Фольгер («Ямаха»)
9. Алекс Эспаргаро («Априлья»)
10. Валентино Росси («Ямаха»).
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