Педроса — лучший по итогам двух тренировок Гран-при Испании MotoGP
Дани Педроса показал лучший результат на обеих свободных практиках на
Гран-при Испании MotoGP.
Во время первых тренировочных заездов вслед за Педросой финишировали Кэл Кратчлоу и Джек Миллер. Действующий чемпион Марк Маркес продемонстрировал пятое время, Валентино Росси занял 16-ю строчку.
MotoGP.
1. Дани Педроса («Хонда») — 1:51,648
2. Кэл Кратчлоу («Хонда») +0,002
3. Джек Миллер («Хонда») +0,159
4. Андреа Довициозо («Дукати») +0,182
5. Марк Маркес («Хонда») +0,314
6. Йонас Фольгер («Ямаха») +0,601
7. Алекс Эспаргаро («Априлья») +0,702
8. Данило Петруччи («Дукати») +0,705
9. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0,711
10. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,907
…
16. Валентино Росси («Ямаха») +1,615.
На второй тренировочной сессии Педроса вновь был лучшим, Джек Миллер показал второе время, а Кэл Кратчлоу замкнул тройку лидеров. Валентино Росси вновь не попал в топ-10, заняв 12-ю строчку, Марк Маркес стал 14-м.
MotoGP.
1. Дани Педроса («Хонда») 1:39, 420
2. Джек Миллер («Хонда») +0,544
3. Кэл Кратчлоу («Хонда») +0,625
4. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0,871
5. Данило Петруччи («Дукати») +0,958
6. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,959
7. Альваро Баутиста («Дукати») +0,972
8. Андреа Довициозо («Дукати») +1,008
9. Алекс Эспаргаро («Априлья») +1,059
10. Поль Эспаргаро (КТМ) +1,153
…
12. Валентино Росси («Ямаха») +1,278
…
14. Марк Маркес («Хонда») +1,495.
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