Маркес в пятый раз подряд выиграл «Гран-при Америки», Росси возглавил чемпионат MotoGP

На чемпионате мира по мотокроссу состоялся очередной этап, который проходил в Италии. Россиянин Евгений Бобрышев первую гонку провел не слишком успешно, оставшись седьмым, но во второй занял место на подиуме и заметно сократил отставание от группы лидеров.