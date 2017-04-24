Маркес в пятый раз подряд выиграл «Гран-при Америки», Росси возглавил чемпионат MotoGP
Испанец Марк Маркес (Honda) стал победителем «Гран-при Америки» в MotoGP. Эта победа в Остине стала пятой подряд на данном этапе чемпионата мира для действующего обладателя чемпионского титула. Второе место занял легендарный итальянец Валентино Росси (Yamaha), замкнул тройку Дани Педроса (Honda).
После трех этапов общий зачет MotoGP возглавил Росси, который во всех трех гонках финишировал на подиуме.
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