Мотокросс. Бобрышев обострил борьбу на Гран-при Италии

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На итальянской трассе хозяином положения оказался гонщик из Италии Антонио Кайроли (команда КТМ), который заныв первое и второе места в двух заездах получил лучшую сумму баллов. Конкуренцию ему составил только чемпион мира и коллега Бобрышева по команде Honda словенец Тим Гайзер, у которого бронза и золото. Но и российский спортсмен во второй гонке стал третьим, так что его позиция в общем зачете усилилась.

Гайзер и Кайроли идет после пяти этапов с заметным отрывом от остальных пилотов: у словенца 201 очко, у итальянца — 183. А вот дальше на местах с 3-го по 6-е четверку гонщиков разделяют буквально 1−2 балла. Бельгиец Клемент Десаль (151 очко) третий, Бобрышев и француз Готье Полин (по 145) делят 4-е место, бельгиец Джереми ван Хорбик (144) замыкает шестерку.