Макар Юрченко в сезоне-2017 выступит в RSBK

На данный момент он однако пока не определился, в каком классе и за какую команду будет выступать в RSBK.



«Да, я принимал участие в одном из этапов RSBK, который проходил в Нижнем Новгороде (в 2015 году). Это забыть сложно, потому что я ехал на стоковом мотоцикле, подготовленном для меня практически за пару дней, в то время как другие ребята имели технику чуток “посолиднее”, уже со всеми настройками под себя, имели какой-никакой накат на этих мотоциклах. Я помню, когда вырвался в лидеры пелотона на первом кругу, многие не поверили своим глазам — мы наделали своим выступлением тогда много шума (смеётся). К сожалению, проехать больше этапов RSBK мне не удалось по причине выступления в мировом чемпионате MotoGP Red Bull Rookies Cup, но воспоминания от этой гонки остались очень позитивные! Ну и потом, в тот уик-энд я совмещал выступление в этапе RSBK c выступлением в чемпионате России по супермото и минимотарду. Для меня это был своего рода минимарафон — три совершенно разные категории, но и три заветных подиума! Оно того стоило!



В течение сезона я также тренируюсь в России, а лучшая тренировка для любого профессионального пилота — это выступление в чемпионатах. RSBK — это отличный вариант, чтобы погоняться с нашими пилотами, посоперничать с ними на треке, “пободаться” и поучиться друг у друга, перенять опыт. К тому же практика на разнообразных мотоциклах всегда идёт на пользу. Несмотря на то что я выступаю в мировом чемпионате, я считаю необходимым присутствовать как гонщик и в российских соревнованиях. Участие в российских чемпионатах дали мне старт, это часть моей истории, здесь мои друзья-гонщики, с которыми нас связывают дружеские отношения. Почему бы не погоняться и не подарить зрителям качественное гоночное шоу?



На данный момент мы как раз занимаемся этим вопросом и ищем возможные варианты. Мы открыты к обсуждению моего участия в RSBK с заинтересованными командами!» — приводит слова Юрченко пресс-служба RSBK.