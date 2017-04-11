Макар Юрченко в сезоне-2017 выступит в RSBK
Российский мотогонщик Макар Юрченко, выступающий в серии Moto3 (младший класс MotoGP), решил поучаствовать в чемпионате RSBK в сезоне-2017, первый этап которого состоится 20 мая.
На данный момент он однако пока не определился, в каком классе и за какую команду будет выступать в RSBK.
«Да, я принимал участие в одном из этапов RSBK, который проходил в Нижнем Новгороде (в 2015 году). Это забыть сложно, потому что я ехал на стоковом мотоцикле, подготовленном для меня практически за пару дней, в то время как другие ребята имели технику чуток “посолиднее”, уже со всеми настройками под себя, имели
В течение сезона я также тренируюсь в России, а лучшая тренировка для любого профессионального пилота — это выступление в чемпионатах. RSBK — это отличный вариант, чтобы погоняться с нашими пилотами, посоперничать с ними на треке, “пободаться” и поучиться друг у друга, перенять опыт. К тому же практика на разнообразных мотоциклах всегда идёт на пользу. Несмотря на то что я выступаю в мировом чемпионате, я считаю необходимым присутствовать как гонщик и в российских соревнованиях. Участие в российских чемпионатах дали мне старт, это часть моей истории, здесь мои
На данный момент мы как раз занимаемся этим вопросом и ищем возможные варианты. Мы открыты к обсуждению моего участия в RSBK с заинтересованными командами!» — приводит слова Юрченко
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