Маркес не смог объяснить причину падения на Гран-при Аргентины MotoGP

После гонки испанец не смог назвать конкретных причин такого развития событий.



«Если честно, я не знаю, что случилось. Авария была очень странная. Я ехал по прямой, переднее колесо заблокировалось, и по каким-то причинам резина была ещё недостаточно готова. Мои ощущения на мотоцикле были хорошие. Я атаковал, хоть и не чрезмерно, но, наверное, где-то допустил ошибку.



Конечно, я очень разочарован, так как знаю, что это может повлиять на борьбу за титул, но теперь уже ничего не сделать», — приводит слова Маркеса Autosport.