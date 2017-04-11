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11 апреля 2017, 1:33 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес не смог объяснить причину падения на Гран-при Аргентины MotoGP

Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес прекратил борьбу за победу на Гран-при Аргентины уже на третьем круге, вылетев в гравий.

После гонки испанец не смог назвать конкретных причин такого развития событий.

«Если честно, я не знаю, что случилось. Авария была очень странная. Я ехал по прямой, переднее колесо заблокировалось, и по каким-то причинам резина была ещё недостаточно готова. Мои ощущения на мотоцикле были хорошие. Я атаковал, хоть и не чрезмерно, но, наверное, где-то допустил ошибку.

Конечно, я очень разочарован, так как знаю, что это может повлиять на борьбу за титул, но теперь уже ничего не сделать», — приводит слова Маркеса Autosport.
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