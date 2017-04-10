Мотогонщик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины, Yamaha сделала дубль
Во второй гонке сезона мотогонок
Гран-при Аргентины Yamaha сделала дубль, Валентино Росси финишировал вторым впереди Кэла Кратчлоу, а заводские Ducati и Honda выбыли из борьбы, сообщает Motorsport.
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Со старта лидерство захватил обладатель
Лидерами осталась тройка — Кэл Кратчлоу, Маверик Виньялес и Валентино Росси, которые восстановили несколько позиций на старте.
В итоге, Виньялес финишировал первым, преодолев дистанцию за 41 минуту 45.060 секунде. Росси отстал от победителя на 2.915 секунды, Кратчлоу — на 3.754 секунды.
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