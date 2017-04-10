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https://sport.mail.ru/news/motosport/29375459/
10 апреля 2017, 13:00 | Авто/мото: Мотоспорт | УНИАН

Мотогонщик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины, Yamaha сделала дубль

Во второй гонке сезона мотогонок Гран-при Аргентины Yamaha сделала дубль, Валентино Росси финишировал вторым впереди Кэла Кратчлоу, а заводские Ducati и Honda выбыли из борьбы, сообщает Motorsport.

Действующий чемпион мира <span class=error>Маркес</span> сошел с дистанции на третьем круге. Увеличить
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Со старта лидерство захватил обладатель поул-позиции Марк Маркес и уже после первого круга оторвался от остального пелотона на секунду, а после второго отрыв был уже больше двух секунд. Гонка закончилась для действующего чемпиона мира на третьем круге, когда он во втором повороте потерял перед и вылетел на гравий.

Лидерами осталась тройка — Кэл Кратчлоу, Маверик Виньялес и Валентино Росси, которые восстановили несколько позиций на старте.

В итоге, Виньялес финишировал первым, преодолев дистанцию за 41 минуту 45.060 секунде. Росси отстал от победителя на 2.915 секунды, Кратчлоу — на 3.754 секунды.
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