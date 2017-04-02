Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/29286869/
2 апреля 2017, 19:56 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес и Лоренсо попросили замены асфальта на трассе в Катаре

Пилоты МотоGP Марк Маркес и Хорхе Лоренсо выразили недовольство нынешним состоянием трассы в Катаре, попросив организаторов заменить на ней асфальт.

«Асфальт требует замены, и надеюсь, что к следующему году это случится. Мы немного поговорили об этом с комиссией по безопасности, но мы ещё недостаточно углубились в этом вопросе», — приводит слова Лоренсо Motorsport.

Вторит ему и действующий чемпион мира Марк Маркес. «Я знаю, что организаторы и сами рассматривают вопрос замены асфальта. Если не сейчас, то в следующем году. Покрытие очень старое, ему уже 13 лет», — заключил Маркес.

Отметим, что в этом году на Гран-при Катаре пришлось отменить квалификацию, так как дренажная система трассы не справилась с последствиями дождя.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!