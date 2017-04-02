Маркес и Лоренсо попросили замены асфальта на трассе в Катаре

«Асфальт требует замены, и надеюсь, что к следующему году это случится. Мы немного поговорили об этом с комиссией по безопасности, но мы ещё недостаточно углубились в этом вопросе», — приводит слова Лоренсо Motorsport.



Вторит ему и действующий чемпион мира Марк Маркес. «Я знаю, что организаторы и сами рассматривают вопрос замены асфальта. Если не сейчас, то в следующем году. Покрытие очень старое, ему уже 13 лет», — заключил Маркес.



Отметим, что в этом году на Гран-при Катаре пришлось отменить квалификацию, так как дренажная система трассы не справилась с последствиями дождя.