Маркес и Лоренсо попросили замены асфальта на трассе в Катаре
Пилоты МотоGP Марк Маркес и Хорхе Лоренсо выразили недовольство нынешним состоянием трассы в Катаре, попросив организаторов заменить на ней асфальт.
«Асфальт требует замены, и надеюсь, что к следующему году это случится. Мы немного поговорили об этом с комиссией по безопасности, но мы ещё недостаточно углубились в этом вопросе», — приводит слова Лоренсо Motorsport.
Вторит ему и действующий чемпион мира Марк Маркес. «Я знаю, что организаторы и сами рассматривают вопрос замены асфальта. Если не сейчас, то в следующем году. Покрытие очень старое, ему уже 13 лет», — заключил Маркес.
Отметим, что в этом году на
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