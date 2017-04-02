Росси: Я старый, мне тяжело мотивировать себя не в гонке

«Маверик сел на новый байк и с первого раза был очень быстр. Он всё время был быстрее меня. Впервые я не плохо почувствовал себя за рулём в пятницу в Катаре. С этого момента мы начали работать с умом. Но это лучше, чем быть быстрым на тестах и финишировать десятым в Катаре.



Честно говоря, я довольно старый и мне трудно мотивировать себя без гоночного давления», — приводит слова Росси Speedweek.