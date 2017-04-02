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https://sport.mail.ru/news/motosport/29283910/
2 апреля 2017, 11:27 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Росси: Я старый, мне тяжело мотивировать себя не в гонке

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что ему тяжело полностью выкладываться на тестах и тренировках.

«Маверик сел на новый байк и с первого раза был очень быстр. Он всё время был быстрее меня. Впервые я не плохо почувствовал себя за рулём в пятницу в Катаре. С этого момента мы начали работать с умом. Но это лучше, чем быть быстрым на тестах и финишировать десятым в Катаре.

Честно говоря, я довольно старый и мне трудно мотивировать себя без гоночного давления», — приводит слова Росси Speedweek.
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