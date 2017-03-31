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31 марта 2017, 13:26 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Алекс Ринс упал с мотоцикла и может пропустить гонку MotoGP в Аргентине

Участие пилота команды MotoGP «Сузуки» Алекс Ринса в Гран-при Аргентины под вопросом.

29 марта новобранец японской команды упал с мотокроссового байка во время тренировки неподалёку от своего дома в Андорре. В результате падения гонщик травмировал таранную кость, соединяющую голень со стопой. Ткани в месте ушиба опухли, однако первое рентген-сканирование не диагностировало перелом. Дополнительные медицинские тесты запланированы на 3 апреля, перед вылетом в Аргентину.

Даже если у Ринса нет перелома, остаются опасения относительно возможности его участия во втором этапе чемпионата 2017 года, поскольку нога будет подвергаться дальнейшей нагрузке, когда пилот будет использовать задний тормоз.
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