Алекс Ринс упал с мотоцикла и может пропустить гонку MotoGP в Аргентине
Участие пилота команды MotoGP «Сузуки» Алекс Ринса в
Гран-при Аргентины под вопросом.
29 марта новобранец японской команды упал с мотокроссового байка во время тренировки неподалёку от своего дома в Андорре. В результате падения гонщик травмировал таранную кость, соединяющую голень со стопой. Ткани в месте ушиба опухли, однако первое
Даже если у Ринса нет перелома, остаются опасения относительно возможности его участия во втором этапе чемпионата 2017 года, поскольку нога будет подвергаться дальнейшей нагрузке, когда пилот будет использовать задний тормоз.
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