MotoGP отказалась от системы штрафных очков

По этой системе мелкие провинности пилотов складывались в штрафные баллы и оборачивались наказанием, достигая определённой отметки.



Самым известным случаем применения системы стал старт Валентино Росси с последнего места на заключительном этапе 2015 года, который решил исход его чемпионской гонки с Хорхе Лоренсо. Итальянец был наказан за четыре штрафных очка по ходу сезона.



Наравне со штрафными очками действовали наказания, которые выдавали стюарды. В итоге серия решила отказаться от штрафных очков по ходу Гран-при Катара и немедленно упразднила систему, сообщает Autosport.