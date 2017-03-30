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30 марта 2017, 0:32 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

MotoGP отказалась от системы штрафных очков

Руководство MotoGP приняло решение отказаться от системы штрафных очков, которая работала в серии с 2013 года.

По этой системе мелкие провинности пилотов складывались в штрафные баллы и оборачивались наказанием, достигая определённой отметки.

Самым известным случаем применения системы стал старт Валентино Росси с последнего места на заключительном этапе 2015 года, который решил исход его чемпионской гонки с Хорхе Лоренсо. Итальянец был наказан за четыре штрафных очка по ходу сезона.

Наравне со штрафными очками действовали наказания, которые выдавали стюарды. В итоге серия решила отказаться от штрафных очков по ходу Гран-при Катара и немедленно упразднила систему, сообщает Autosport.
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