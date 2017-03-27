Виньялес: Думал держаться за Довициозо и ждать возможности

«Сначала мой байк сильно скользил и я не понимал почему, а условия на трассе были очень плохими. Но постепенно я расслабился и нашёл свой ритм. Постепенно я стал догонять тех, кто был впереди, и понял, что темп позволяет мне их пройти. Когда я прошёл Маркеса, то подумал, что буду держаться за Довициозо и надеяться на возможность обгона в конце.



Теперь нас жду две трассы, которые подходят “Хонде”, и нам надо постараться выступить хорошо. Я думаю, мы отлично поработали, я наслаждался обгонами и особенно борьбой с Довициозо. Благодарю команду за восхитительный уик-энд», — цитирует Виньялеса Marca.