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27 марта 2017, 1:06 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Виньялес: Думал держаться за Довициозо и ждать возможности

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес прокомментировал свою победу на Гран-при Катара MotoGP.

«Сначала мой байк сильно скользил и я не понимал почему, а условия на трассе были очень плохими. Но постепенно я расслабился и нашёл свой ритм. Постепенно я стал догонять тех, кто был впереди, и понял, что темп позволяет мне их пройти. Когда я прошёл Маркеса, то подумал, что буду держаться за Довициозо и надеяться на возможность обгона в конце.

Теперь нас жду две трассы, которые подходят “Хонде”, и нам надо постараться выступить хорошо. Я думаю, мы отлично поработали, я наслаждался обгонами и особенно борьбой с Довициозо. Благодарю команду за восхитительный уик-энд», — цитирует Виньялеса Marca.
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