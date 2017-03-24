Маркес: MotoGP лучше, чем Формула-1

«У меня никогда не будет мотивации стать гонщиком Формулы-1. Всего несколько лет назад MotoGP рассматривала Ф-1 как ту модель, к которой нужно стремиться. Думаю, мы вернёмся к этому и теперь.



Но что касается мотогонок, то у нас есть то, чего не хватает Формуле-1: разные победители, больше обгонов, больше экшена, больше зрелищности и больше энтузиазма у болельщиков», — цитирует Маркеса Sport Bild.