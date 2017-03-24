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24 марта 2017, 15:08 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес: MotoGP лучше, чем Формула-1

Трёхкратный чемпион мира в MotoGP Марк Маркес доволен тем, что выступает в мотогонках и не стремится стать пилотом Формулы-1.

«У меня никогда не будет мотивации стать гонщиком Формулы-1. Всего несколько лет назад MotoGP рассматривала Ф-1 как ту модель, к которой нужно стремиться. Думаю, мы вернёмся к этому и теперь.

Но что касается мотогонок, то у нас есть то, чего не хватает Формуле-1: разные победители, больше обгонов, больше экшена, больше зрелищности и больше энтузиазма у болельщиков», — цитирует Маркеса Sport Bild.
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