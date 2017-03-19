Хлопонин возглавил попечительский совет Федерации мотоциклетного спорта России

Также в совет вошли министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Сергей Горьков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, заслуженный артист России Алексей Кравченко, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Василий Небензя, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и первый вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Яхнич.

«Сейчас у нас есть серьезные предпосылки для развития и достижения больших результатов не только для мотоспорта, но и для российской мотопромышленности, — сказал президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус. — И для эффективной реализации таких возможностей нужна четкая координация министерств, ведомств, общественных организаций, инвесторов российского мотоспорта».

Советом был утвержден план основных мероприятий по поддержке и развитию мотоспорта на ближайшие несколько лет, предусматривающий появление в России соревнований с мировым статусом и поддержку талантливых российских спортсменов на мировом уровне.