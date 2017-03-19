Хорхе Лоренсо представил новый дизайн шлема

В новой модификации появилось больше красного цвета, который символизирует «Дукати». Появившиеся на шлеме логотипы итальянской марки будут расположены под забралом, и на привычном всем красном кресте.



В 2017-м году Лоренсо продолжит выступать в шлеме компании Shark.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2017's helmet! Ready! ??<a href="https://twitter.com/hashtag/newseason?src=hash">#newseason</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/newhelmet?src=hash">#newhelmet</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ducati?src=hash">#ducati</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JL99?src=hash">#JL99</a> ? <a href="https://twitter.com/shark_helmets">@shark_helmets</a> <a href="https://t.co/N7074OIaNJ">pic.twitter.com/N7074OIaNJ</a></p>— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) <a href="https://twitter.com/lorenzo99/status/842761163448508418">17 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>