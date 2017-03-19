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19 марта 2017, 0:23 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Хорхе Лоренсо представил новый дизайн шлема

Пилот «Дукати» Хорхе Лоренсо представил обновлённый дизайн шлема, в котором он будет выступать в предстоящем сезоне. Его фото можно увидеть на страничке испанца в «Твиттер».

В новой модификации появилось больше красного цвета, который символизирует «Дукати». Появившиеся на шлеме логотипы итальянской марки будут расположены под забралом, и на привычном всем красном кресте.

В 2017-м году Лоренсо продолжит выступать в шлеме компании Shark.
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