Хорхе Лоренсо представил новый дизайн шлема
Пилот «Дукати» Хорхе Лоренсо представил обновлённый дизайн шлема, в котором он будет выступать в предстоящем сезоне. Его фото можно увидеть на страничке испанца в «Твиттер».
В новой модификации появилось больше красного цвета, который символизирует «Дукати». Появившиеся на шлеме логотипы итальянской марки будут расположены под забралом, и на привычном всем красном кресте.
В 2017-м году Лоренсо продолжит выступать в шлеме компании Shark.
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