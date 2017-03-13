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13 марта 2017, 12:44 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Лоренсо остался доволен прогрессом «Дукати» на тестах в Катаре

Пилот «Дукати» Хорхе Лоренсо остался доволен прогрессом команды в развитии мотоцикла.

В заключительный день тестов в Катаре испанец показал четвёртое время на круге.

«Заключительный день тестов прошёл для меня лучше, чем первые два. В целом всё было хорошо, и я добился достойного результата в предсезонных тестах 2017 года. Мы значительно улучшили темп, и мне удалось установить хорошие времена прохождения отдельно взятого круга, но нам всё ещё необходимо поработать над гоночным темпом, а также решить, какие шины использовать. Впереди ещё много работы, но на этом треке мы показали хороший результат, так что я покидаю Катар с оптимистичным настроем перед первой гонкой», — приводит слова Лоренсо официальный сайт MotoGP.
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