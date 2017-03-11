Росси: Я не так силён, как в 2016 году
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что до сих пор не может полностью использовать возможности нового мотоцикла «Ямахи».
«Мотоцикл не так уж плох, но мне надо найти верные ощущения, особенно на входе в повороты. Я не очень быстр, и нам надо работать над этим. Я пока не так силён, как в прошлом году, нам надо улучшить баланс. Мы не работаем на 100%, и мне не хватает уверенности, чтобы атаковать», — приводит слова Росси Autosport.
На тестах в Австралии в пятницу Росси показал только седьмое время.
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