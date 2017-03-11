Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/29042317/
11 марта 2017, 15:12 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Росси: Я не так силён, как в 2016 году

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что до сих пор не может полностью использовать возможности нового мотоцикла «Ямахи».

«Мотоцикл не так уж плох, но мне надо найти верные ощущения, особенно на входе в повороты. Я не очень быстр, и нам надо работать над этим. Я пока не так силён, как в прошлом году, нам надо улучшить баланс. Мы не работаем на 100%, и мне не хватает уверенности, чтобы атаковать», — приводит слова Росси Autosport.

На тестах в Австралии в пятницу Росси показал только седьмое время.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»