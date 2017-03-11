Росси: Я не так силён, как в 2016 году

«Мотоцикл не так уж плох, но мне надо найти верные ощущения, особенно на входе в повороты. Я не очень быстр, и нам надо работать над этим. Я пока не так силён, как в прошлом году, нам надо улучшить баланс. Мы не работаем на 100%, и мне не хватает уверенности, чтобы атаковать», — приводит слова Росси Autosport.



На тестах в Австралии в пятницу Росси показал только седьмое время.