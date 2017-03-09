Чемпион мира по мотогонкам на выносливость Делаль разбился насмерть на тестах
Чемпион мира по мотоциклетным гонкам на выносливость Энтони Делаль погиб в аварии.
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Видимо, что-то случилось...
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Француз разбился на трассе «Ногаро» у себя на родине во время тестовых заездов.
35-летний Делаль выступал за «Сузуки» и разбился на прямой выезда с
«Энтони просто проехал прямо, без причины или потери сцепления. Это невероятно и необъяснимо. Я чувствую, будто потерял часть себя», — приводит слова партнёра Делаля по команде Винсана Филиппа Motorsport.
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