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9 марта 2017, 19:27 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Чемпион мира по мотогонкам на выносливость Делаль разбился насмерть на тестах

Чемпион мира по мотоциклетным гонкам на выносливость Энтони Делаль погиб в аварии.

Чемпион мира по мотоциклетным гонкам на выносливость Энтони Делаль погиб в аварии. Увеличить
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Француз разбился на трассе «Ногаро» у себя на родине во время тестовых заездов.

35-летний Делаль выступал за «Сузуки» и разбился на прямой выезда с пит-лейна в первой сессии подготовки к 24-часовой гонке. Пилоту сразу же оказали медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.

«Энтони просто проехал прямо, без причины или потери сцепления. Это невероятно и необъяснимо. Я чувствую, будто потерял часть себя», — приводит слова партнёра Делаля по команде Винсана Филиппа Motorsport.
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