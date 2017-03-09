Чемпион мира по мотогонкам на выносливость Делаль разбился насмерть на тестах

Француз разбился на трассе «Ногаро» у себя на родине во время тестовых заездов.



35-летний Делаль выступал за «Сузуки» и разбился на прямой выезда с пит-лейна в первой сессии подготовки к 24-часовой гонке. Пилоту сразу же оказали медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.



«Энтони просто проехал прямо, без причины или потери сцепления. Это невероятно и необъяснимо. Я чувствую, будто потерял часть себя», — приводит слова партнёра Делаля по команде Винсана Филиппа Motorsport.