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26 февраля 2017, 11:59 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес вывихнул плечо при падении на тестах

Чемпион MotoGP Марк Маркес вывихнул плечо при падении на частных тестах «Хонды» в Хересе.

Травма оказалась незначительной, гонщик смог продолжить тестовый день.

«Я упал во второй половине дня и вывихнул плечо, но там ничего серьёзного. Мы выполнили большую часть плана, поэтому всё в порядке. Сейчас я отправлюсь домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к тестам в Катаре», — приводит слова Маркеса Autosport.

Следующие официальный тесты команды MotoGP проведут с 10 по 12 марта в Катаре.
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