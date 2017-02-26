Маркес вывихнул плечо при падении на тестах

Травма оказалась незначительной, гонщик смог продолжить тестовый день.



«Я упал во второй половине дня и вывихнул плечо, но там ничего серьёзного. Мы выполнили большую часть плана, поэтому всё в порядке. Сейчас я отправлюсь домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к тестам в Катаре», — приводит слова Маркеса Autosport.



Следующие официальный тесты команды MotoGP проведут с 10 по 12 марта в Катаре.