«Он всё равно не выживет». Как жил и умер знаменитый чемпион

18 февраля в Москве скончался легендарный советский мотогонщик Виктор Арбеков. Онкологический больной выбросился из окна своей квартиры на восьмом этаже, не оставив даже посмертной записки. Он очень хотел посмотреть финал чемпионата мира по футболу 2018 года, а 8 марта мог отпраздновать своё 75-летие. Арбеков первым из советских мотогонщиков выиграл чемпионат мира по мотокроссу, и это стало настоящей сенсацией.

«Оставьте его в роддоме»

Виктор Арбеков родился 8 марта 1942 года в Подольске. В тяжёлое военное время он родился настолько слабым и маленьким, что врачи предложили маме будущего чемпиона оставить его в роддоме. «Он всё равно не выживет», — таков был их вердикт. Но женщина отказалась от такого предложения, забрала сына домой и выходила его, несмотря ни на что.



Для этого в военное время пришлось продавать личные вещи или обменивать их на продукты, но Елене Ивановне нужно было нормально питаться, чтобы и ребёнок получал вместе с молоком всё необходимое. Спустя пару лет выяснилось, что у маленького Виктора — проблема с лёгкими, которая могла сказаться на здоровье. Точного диагноза уже никто не помнит. Врачи говорили про «какое-то затемнение в лёгких».

Выбитые зубы, сутки без сознания

Виктор выжил, но рос очень слабеньким и худым. Всё изменилось, когда он увидел, как живший на соседней улице молодой парень Юрий Комаров гоняет на мотоцикле. Арбеков, которому тогда было пять или шесть лет, почти всё время проводил в гараже Комарова, а тот мальчишку не прогонял, а привлекал в качестве помощника. А также заставлял заниматься спортом, чтобы были силы для механических работ, не говоря о том, чтобы управлять техникой.

Тогда же Виктору разрешили сесть на мотоцикл с выключенным мотором. В 10 лет Арбеков уже ездил на стареньком мотоцикле. Вернее, пытался ездить. Во время одной из таких поездок он не удержал руль и свалился в канаву. Сильно ударился, потерял сознание. Соседские пацаны в таком состоянии притащили его в какой-то барак и почти сутки выхаживали, ничего не сказав маме Виктора. Он отделался сотрясением мозга и выбитыми передними зубами, и после этого начал ходить на занятия в автоклуб ДОСААФ в Подольске.

Первый чемпион из СССР

Спортивные успехи к нему пришли рано — в своём возрасте Арбеков был безоговорочно сильнейшим в СССР. В 21 год он дебютировал в чемпионате мира по мотокроссу на «Ковровце» и на московском этапе стал четвёртым в классе машин до 250 «кубиков». Спустя год советский мотогонщик уже на чешском мотоцикле CZ стал бронзовым призёром чемпионата мира, а в 1965 году сенсационно завоевал титул в борьбе с бельгийцем Жоэлем Робером, шведом Торстеном Хольманом и британцем Дэйвом Бикерсом.



Арбеков выиграл пять Гран-при и на четыре очка опередил Робера в общем зачёте, хотя титул завоевал досрочно. Но больше таких успехов советский гонщик не добивался. Он дважды был четвёртым в общем зачёте, выиграл в общей сложности 10 Гран-при (девять — в классе 250 куб.см., один в 1966 году в Германии- в классе 500 куб.см.) В 1968 году Арбеков провёл последний сезон в чемпионате мира. После этого он ещё выступал на менее престижных гонках, а затем работал тренером.

Ни один из соперников никогда не говорил про Арбекова с какой-то обидой, как и он про тех, с кем боролся на трассах. Но самые тёплые отношения у него сохранились с Робером — Арбеков не раз ездил в Бельгию, где встречался со своим другом-соперником.

Красная «Шкода», отданные призовые

За победу на чемпионате мира Арбеков получил солидные призовые — более 10 тысяч в рублёвом эквиваленте. Но эти деньги ему пришлось отдать. Подробности всей истории знал только сам Виктор Михайлович, который говорил, что ему «позвонили и настоятельно попросили передать призовые на развитие «Лужников». Сопротивляться он не стал. Время было такое.

А вот подаренную «Шкоду» у него никто не отбирал. Арбеков продал её сам. Чешский автомобиль советский мотогонщик получил за рекламу марки CZ в мире — именно на этом мотоцикле он и стал чемпионом мира. На красной «Шкоде» — диковинке даже для Москвы по тем временам — хотели покататься все многочисленные друзья спортсмена, а он никому не отказывал.



В общем, за пять лет машина пришла в печальное состояние. По словам супруги Арбекова Светланы Яковлевны, «когда мы познакомились, в неё было страшно садиться». По её настоянию машина была продана и больше ни у коллекционеров, ни на каких-то аукционах не «всплывала».



Кстати, после 1968 года на несколько лет Арбеков стал невыездным. Он об этой истории не распространялся, но «бан» через несколько лет был снят. Его сын Александр рассказал, что всю сознательную жизнь, что себя помнит, «отец ездил в зарубежные поездки и привозил оттуда подарки, жвачки, одежду; финансово мы всегда жили хорошо, жаловаться было не на что». Александр Арбеков родился в 1975-м.

12 сотрясений и перелом позвоночника

Виктор Арбеков за свою карьеру получил множество тяжелых травм, по сравнению с которыми выбитые в детстве зубы кажутся смешным эпизодом. 12 сотрясений мозга, бесчисленное количество переломов рук и ног. Но самая тяжелая — перелом позвоночника. Он внешне легко переносил любую боль, но с возрастом спина стала болеть очень сильно.

Врачи даже предлагали сделать ему операцию, чтобы минимизировать последствия того перелома, но Арбеков отказался. После завершения спортивной карьеры он работал тренером, а в мотогонках принимал участие до 2007 года. А затем вёл жизнь военного пенсионера, до мая 2016 года ещё сам водил «Ситроен С5». На покупке именно этой модели настоял сын, хотя Арбеков-старший жаловался, с коробкой-автомат не чувствовал машину.

Двум смертям не бывать

Диагноз «рак лёгких» ему был поставлен в 2013 году, а через два года он пережил клиническую смерть. В это время Виктору Арбекову была сделана операция — он лежал в НИИ онкологии имени Герцена. Операция прошла успешно, и врачи даже решили отпустить его домой на выходные. За Арбековым должен был заехать сын.



«Я созвонился с отцом, который сказал, что будет ждать меня в коридоре отделения. Подъехал к зданию НИИ и попытался оплатить парковку — просто так у нас ведь машину не поставишь. И в это время начались сбои с интернетом. Минут 10 я потратил на то, чтобы заплатить, а когда поднялся в отделение, отца не было. Мне сказали, что его срочно увезли в реанимацию», — рассказал Александр Арбеков.



У Виктора Арбекова случился сердечный приступ и наступили клиническая смерть. Врачам удалось «запустить» сердце бывшего мотогонщика и подарить ему еще почти два года жизни. На боли он не жаловался, необходимые лекарства ему были положены бесплатно, а дополнительные семья Арбекова покупала на собственные деньги.

Виктор Арбеков в последние годы жил от одной временной цели до другой. Последняя — дожить до финала чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотреть его на трибунах «Лужников», в развитие которых он вложил свой чемпионский гонорар. Никаких предпосылок к тому, что случилось в ночь на 18 февраля 2017 года, не было. Он не оставил посмертной записки. «Папа просто ушёл. Что повлияло на его решение — он унёс с собой, мы об этом никогда не узнаем», — сказал Александр Арбеков.