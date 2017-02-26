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26 февраля 2017, 0:02 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Гонщики MotoGP не одобряют проведение гонки в Катаре под дождём

Гонщики MotoGP не уверены в правильности решения Комиссии ФИМ по безопасности Лориса Капиросси и Франко Унчини, которые считают, что гонка в Катаре может пройти под дождём.

«Было понятно, что мы будем это обсуждать. Я не понимаю, почему не спросили у пилотов. Мы обсудим этот вопрос в Катаре во время заседания Комиссии», — рассказал Пол Эспаргаро Autosport.

Также с ним согласился Альваро Баутиста, который добавил, что в только в условиях реального дождя можно оценить безопасность на трассе.
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