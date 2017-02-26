Гонщики MotoGP не одобряют проведение гонки в Катаре под дождём
Гонщики MotoGP не уверены в правильности решения Комиссии ФИМ по безопасности Лориса Капиросси и Франко Унчини, которые считают, что гонка в Катаре может пройти под дождём.
«Было понятно, что мы будем это обсуждать. Я не понимаю, почему не спросили у пилотов. Мы обсудим этот вопрос в Катаре во время заседания Комиссии», — рассказал Пол Эспаргаро Autosport.
Также с ним согласился Альваро Баутиста, который добавил, что в только в условиях реального дождя можно оценить безопасность на трассе.
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