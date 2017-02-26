Гонщики MotoGP не одобряют проведение гонки в Катаре под дождём

«Было понятно, что мы будем это обсуждать. Я не понимаю, почему не спросили у пилотов. Мы обсудим этот вопрос в Катаре во время заседания Комиссии», — рассказал Пол Эспаргаро Autosport.



Также с ним согласился Альваро Баутиста, который добавил, что в только в условиях реального дождя можно оценить безопасность на трассе.