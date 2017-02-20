Мотогонщик Жакар: Хочу выступить на ралли «Дакар» на электромотоцикле

Жакар в январе стал первым мотогонщиком, проехавшим маршрут ралли «Африка Эко Рейс» за рулем электрического мотоцикла. Он выступал на аппарате российской разработки и смог преодолеть более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков. Гонка стартовала 31 декабря в Монако и прошла по территории Марокко и Мавритании, завершившись 14 января на Розовом озере в столице Сенегала Дакаре.

«Было очень нелегко, потому что с первого же дня мы столкнулись с ужасными трудностями: сначала мы не смогли стартовать с полностью заряженным аккумулятором из-за отсутствия технических возможностей на пароме, который нас перевозил. Позже на этапе гонки возникла проблема с доставкой дополнительного аккумулятора посреди пустыни. В конечном итоге когда я получил аккумулятор, была уже глубокая ночь, и пришлось еще 250 км ехать по пустыне впотьмах», — рассказал Жакар.

«Я не могу обвинять ни в чем организаторов, ведь формат турнира заточен под определенный транспорт, логистику, расстояние. Из-за того, что аккумуляторы и бензин нужно перевозить на разных автомобилях, у организаторов и возникли некоторые сложности. Это был первый подобный опыт как для нас, так и для них», — добавил французский спортсмен.

На вопрос о том, как удавалось справиться с жарой в Африке, российский мотогонщик ответил: «Именно в этом году мы страдали больше от холода, чем от жары. Особенно я, потому что когда я ехал в два часа ночи, на улице был уже внушительный минус — около 7−10 градусов ниже нуля».

«Всегда был фанатом двухколесного транспорта»

Жакар родился 24 июня 1972 года в городке Ван на западе Франции. С детских лет начал увлекаться различными видами спорта. В студенческие годы он играл за юношескую сборную Франции по настольному теннису, также серьезно занимался большим теннисом, но травма не позволила продолжить карьеру. Проявлял интерес к велосипедному спорту.

«Впервые я пересел с велосипеда на кроссовый мотоцикл по совету знакомого и по привычке с силой надавил на педаль. Естественно, выжал полностью газ, мотоцикл взмыл вверх и я на нем не удержался. Позже, конечно, приноровился, начал гонять во Франции, но все еще предпочитал велосипед, а вот серьезно ездить на мотоцикле я стал уже здесь, в России», — поведал Жакар.

В России Жакар занялся мотоспортом, стал победителем «Эндуро-шоу» в категории «Спорт», а в 2006 году выиграл всероссийский чемпионат эндуро на снегоходах.

«Я всегда был фанатом двухколесного транспорта. Скорость и адреналин, это всегда жило во мне, поэтому я занимался множеством экстремальных видов спорта: акробатические лыжи, снегоход и многое другое. В общем, переломов получил немало», — сказал гонщик.

«Сейчас мне 45 лет, у меня семья, трое детей, поэтому приходится быть чуточку спокойнее. Конечно, пересечение пустыни — это тоже экстремально, но с учетом опыта и правильного поведения на трассе угроза травм резко снижается. Самый большой риск — брать мотоцикл для поездки по городу», — добавил Жакар.

«Ощущаю русскую душу»

В 1993 году Жакар переехал в Россию и начал работать в маленьком поселке севернее Архангельска, где занимался логистикой для нефтяной компании. В следующие два с половиной года он объехал всю Россию — от Нарьян-Мара до Магадана. Затем основал свой ресторанный бизнес, однако больше тянулся к технике, из-за чего впоследствии переключился на создание электрических средств передвижения — самокатов, велосипедов и мотоциклов.

«Я был студентом и копил на поездку в Австралию, чтобы встретить друга из армии. Во Франции много заработать не получилось, и тут мне предложили поработать три месяца в России за хорошие деньги, после чего я мог спокойно воплотить свои планы в жизнь. В итоге эти три месяца переросли в полгода, затем — в год, а позже я создал свой бизнес и так и не добрался до Австралии», — рассказал собеседник ТАСС.

«Здесь я чувствую себя так, как нигде в мире, и это точно не из-за погодных условий. Основной фактор — это люди, ведь мне очень близок русский менталитет, я ощущаю русскую душу. Образ России за границей негативный, потому что все думают, что страна не развита, и здесь нет правды, однако для меня Россия равняется понятию свобода», — отметил Жакар.

«Конечно, не стоит недооценивать силу русской кухни, — добавил французский спортсмен. — Мое любимое русское блюдо — селедка под шубой. Это просто гениальная вещь».

Говоря о выступлениях за российскую команду, Жакар отметил, что многим обязан стране. «Россия дала мне практически все, что теперь есть в моей жизни. Во-первых, разработка мотоцикла велась с полностью русской командой, у меня местный спонсор, да и семья моя — русская. Я благодарен стране за вложенные в меня силы», — сказал француз.

Задача — проехать ралли на электрическом велосипеде

Жакар стал серебряным призером ралли «Африка Рейс — 2009», выступая под российским флагом. После француз решил приостановить спортивную карьеру, чтобы потом вернуться, но уже на экологически чистом транспорте собственной разработки.

«Любому спортсмену, достигшему вершины, достаточно сложно найти стимул для продолжения карьеры. Те, кому несмотря ни на что удается его найти, — особенные люди. Такие спортсмены, как Роджер Федерер, Себастьян Леб, и, безусловно, Стефан Петерансель, который шесть раз выигрывал “Дакар” на мотоцикле, и одержал семь побед на автомобиле, просто фанаты своего дела», — рассказал Жакар.

«Даже единожды выиграть турнир уровня “Дакара” — это грандиозный успех. И что интересно, чаще всего спортсмены, продолжающие выступать в серьезном возрасте и завоевывающие мировые титулы, в жизни и в общении абсолютно спокойные и никогда не строят из себя звезд», — добавил французский спортсмен.

На вопрос о своих планах на будущее Жакар уверенно ответил: «Хочется на электрическом мотоцикле поехать на “Дакар-2018” в Южной Америке. Конечно же, это будет не тот мотоцикл, что был в Африке, ведь теперь мы планируем собрать его полностью из отечественных запчастей. Для спортсмена на обычном мотоцикле пройти “Дакар” — это очень сложно, и из 150 участников, стартующих на ралли-рейде, каждый год стабильно меньше половины завершает гонку, но мы постараемся достичь цели».

«А в 2019 году году попытаюсь завершить гонку (“Африка Эко Рейс”) на электрическом велосипеде. Вот это для меня вызов. Есть два года, чтобы физически подготовиться и проехать “Африка Эко Рейс” на электрическом велосипеде, такова задача», — добавил Жакар.