Россиянин Кононов стал победителем второго дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы

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Как и днем ранее, на протяжении всех заездов лучшими оставались именно экстремалы из России. Особенно ярко себя проявили лидеры общего мирового зачета, которые считались фаворитами соревнований на «Медеу».

Стоит отметить, что второй соревновательный день, несмотря на снегопад, обошелся без серьезных падений и полученных травм спортсменов. Лишь однажды гонщик из Швеции потерял управление на вираже и слетел со своего мотоцикла, но помощь медиков ему не понадобилась. Участник соревнований самостоятельно поднялся и продолжил дальнейшее выступление.

На радость зрителям, которые практически полностью заполнили трибуны, сегодня прошла полная соревновательная программа. Ни один из заездов не был отменен. В финале же выступило три российских мотогонщика и один австриец. Победу, как и днем ранее, одержал Игорь Кононов.

«Абсолютно счастлив победить. Лед в отличном состоянии. Мне понравилось. Хотелось бы всех поблагодарить, кто поддерживал. В финале встретился с коллегами по сборной. У нас борьба идет на протяжении нескольких лет. Год лучше, год хуже. В этом сезоне у меня побед несколько больше», — отметил Кононов.

Единственный финалист не россиянин — Франц Цорн из Австрии — завершил гонку на четвертой строчке. После итогового заезда он назвал факт, благодаря которому можно победить гонщиков из России.

«Благодарю всех. Я очень счастлив, даже погода не испортила ни настроения, ни гонки. А чтобы победить российских парней — нужно быть быстрее них. Тогда и можно быть на подиуме. На этапе в Шадринске я имел проблемы со здоровьем и допустил также ошибки в техническом плане. Сегодня же я принимал участие в финале, поэтому все хорошо», — оценил старт в Алматы Цорн.

Ставший вторым Дмитрий Колтаков после финала выразил благодарность тем, кто готовил трассу и убирал снег. Также Дмитрий сообщил, что выступал с температурой.

«Хочу поблагодарить тех, кто готовил трассу. Я видел, сколько они сделали работы. Ночью, утром, во время стартов чистили снег. Спасибо этим людям. Спасибо болельщикам, которые пришли в снег, тем более такое количество. Я выступал с температурой, простуда одолела. Но удалось провести гонку на нужном уровне. Я лидирую в общем зачете, но не намного. Кононов уже очень близко», — сообщил Колтаков.

Третьим стал действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич, по словам которого победить ему помешала техника. Как оказалось, гонщик сменил перед полуфиналом мотоцикл, у которого были проблемы с вилкой.

Напомним, что в первый день третьего этапа чемпионата мира, который состоялся вчера, победу праздновал Игорь Кононов. В Алматы он отметился «золотым дублем».