Стали известны победители первого дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На катке «Медеу» завершился первый соревновательный день по мотогонкам на льду. Алматинский этап получился довольно сложным из-за плохих погодных условий.

Сразу же после первого заезда на высокогорный каток опустился густой туман, после чего соревнования были приостановлены. Однако спустя час заезды возобновились.

Стоит отметить, что в первый соревновательный день случилось три падения. Во время первого заезда не справился с управлением россиянин Даниил Иванов. Следом за ним ехал швед Никлас Свенссон, который в итоге наехал на мотоцикл Иванова и также отметился падением. Обоих гонщиков увезли на скорой. Причем россиянин был госпитализирован с переломом.

В свою очередь Свенссон продолжил выступление, однако в очередном заезде он вновь вылетел из седла мотоцикла. Больше на трассу шведский гонщик не возвращался.

В итоге состоялись все отборочные заезды. Но самых интересных — полуфиналов и финала — не состоялось. Перед итоговыми гонками «Медеу» вновь погрузился в туман и было принято решение завершить на этом первый день.

Победителей определяло количество завоеванных очков во время прошедших заездов. Примечательно, что весь пьедестал почета достался лидерам общего зачета.

Так, третьим в Алматы стал действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич, вторым — Дмитрий Колтаков, а победу одержал Игорь Кононов.

«Вообще трасса в Алматы для меня является счастливой. Я в прошлом год очень успешно здесь выступил. Сегодня отметился победой. Жаль, что гонка закончилась на самом интересном месте. Устроить финальные разборки помешал туман. Но в целом я доволен. Завтра будет интересно», — поделился после награждения Игорь Кононов.

В свою очередь Дмитрий Колтаков выразил сожаление, что пришедшие зрители не смогли по-настоящему увидеть всю борьбу из-за погоды.

«Надеюсь, завтра тумана не будет. Хотелось бы, чтобы и мы себя показали в полной мере, и болельщики увидели серьезную борьбу и оценили зрелищность. Приходите завтра. Будет отличная гонка. Что касается побед, то так уже повелось, что Россия является лидером в этом виде спорта. Поэтому каждый раз мы являемся фаворитами. На это повлияла и история, и наличие талантливых гонщиков, а также наличие нужного опыта», — сообщил Колтаков.

Добавим, что соревнования продлятся завтра, 19 февраля. Начало второго дня алматинского этапа в 11:00.