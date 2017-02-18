Стали известны победители первого дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы
Тройка лидеров общего зачета выиграла первый день финала чемпионата мира по спидвею в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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На катке «Медеу» завершился первый соревновательный день по мотогонкам на льду. Алматинский этап получился довольно сложным
Сразу же после первого заезда на высокогорный каток опустился густой туман, после чего соревнования были приостановлены. Однако спустя час заезды возобновились.
Стоит отметить, что в первый соревновательный день случилось три падения. Во время первого заезда не справился с управлением россиянин Даниил Иванов. Следом за ним ехал швед Никлас Свенссон, который в итоге наехал на мотоцикл Иванова и также отметился падением. Обоих гонщиков увезли на скорой. Причем россиянин был госпитализирован с переломом.
В свою очередь Свенссон продолжил выступление, однако в очередном заезде он вновь вылетел из седла мотоцикла. Больше на трассу шведский гонщик не возвращался.
В итоге состоялись все отборочные заезды. Но самых интересных — полуфиналов и финала — не состоялось. Перед итоговыми гонками «Медеу» вновь погрузился в туман и было принято решение завершить на этом первый день.
Победителей определяло количество завоеванных очков во время прошедших заездов. Примечательно, что весь пьедестал почета достался лидерам общего зачета.
Так, третьим в Алматы стал действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич, вторым — Дмитрий Колтаков, а победу одержал Игорь Кононов.
«Вообще трасса в Алматы для меня является счастливой. Я в прошлом год очень успешно здесь выступил. Сегодня отметился победой. Жаль, что гонка закончилась на самом интересном месте. Устроить финальные разборки помешал туман. Но в целом я доволен. Завтра будет интересно», — поделился после награждения Игорь Кононов.
В свою очередь Дмитрий Колтаков выразил сожаление, что пришедшие зрители не смогли
«Надеюсь, завтра тумана не будет. Хотелось бы, чтобы и мы себя показали в полной мере, и болельщики увидели серьезную борьбу и оценили зрелищность. Приходите завтра. Будет отличная гонка. Что касается побед, то так уже повелось, что Россия является лидером в этом виде спорта. Поэтому каждый раз мы являемся фаворитами. На это повлияла и история, и наличие талантливых гонщиков, а также наличие нужного опыта», — сообщил Колтаков.
Добавим, что соревнования продлятся завтра, 19 февраля. Начало второго дня алматинского этапа в 11:00.
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