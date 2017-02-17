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В алматинском этапе примут участие 16 спортсменов, в том числе и впервые в заездах примут сразу два казахстанца — Денис Слепухин и Павел Некрасов. Стоит отметить, что Алматы принимает этап чемпионата мира третий год подряд.

Президент Федерации автомотоспорта Казахстана Марат Абыкаев отметил, что все гонщики уже опробовали лед на «Медеу», а также выразил гордость за то, что Алматы является одним из мест, где проходят соревнования такого масштаба.

«Мы уже в третий раз принимаем этап чемпионата мира по спидвею. Это большая ответственность. Да, на первых порах были сложности. Но уже сейчас заметен прогресс в организации соревнований. Вне всяких сомнений, проведение таких масштабных турниров на территории Казахстана добавит позитивных новостей о нашей стране среди мировой общественности и будет способствовать укреплению имиджа республики на международной спортивной арене».

Президент международного жюри FIM Армандо Кастанья сообщил о том, что все пункты регламента проведения этапа чемпионата мира соблюдены, что по его мнению отражает то, что казахстанская сторона ответственно подошла к организации.

«Рад снова вернуться в Алматы, рад снова приветствовать вас. Сегодня состоялась официальная тренировка. Сразу скажу, что все готово к проведению старта. У меня нет никаких замечаний. Из года в год, начиная с первого проведения этапа ЧМ по спидвею на “Медеу”, ваша страна преуспела в этом деле. Легко заметить все улучшения в работе и организации. Все на высоком уровне. Это говорит о вашей ответственности. Все по регламенту, без нарушений».

Среди участников грядущего этапа будет и действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич из России, который рассказал о самой главной сложности соревнований.

«На “Медеу” я буду выступать уже не в первый раз. И всегда сталкиваемся с одной сложностью. В условиях высокогорья очень сложно приспособить мотор к заездам. Нужно очень тонко выстраивать, чтобы в нужный момент не терялась мощность двигателя. Сегодня попробовали приспособиться на тренировках. Опробовали также лед. Мягкий лед. В общем, завтра предстоит серьезная борьба. Тем более, первая тройка зачета идет почти вровень. Будет сражение за очки, подрезать будем».

Казахстанский гонщик Павел Некрасов рассказал о скором подъеме этого вида спорта в Казахстане. При этом он отметил, что пока наша команда не может конкурировать с лидерами на равных из-за условий подготовки.

«Должен наблюдаться подъем казахстанских гонщиков в спидвее. Мы стали выступать в высшей лиге России. Перед стартом провели сборы в Свердловске, поэтому уже хоть какие-то сдвиги есть. Еще бы решить вопрос с техникой, потому что изживает себя. Сегодня на тренировке после двух кругов сразу же пришлось вновь чинить мотор. Морально уже не готова техника. Но улучши мы некоторые компоненты подготовки, то и результаты придут».

Самым жизнерадостным оказался Густав Бауэр из Германии. Как оказалось, Густав не только участвовал на всех финалах ЧМ в Алматы, но и приезжал в Южную столицу в 80-х годах.

«Рад снова сюда приехать. Для меня — это будет третий финал в Алматы из трех проведенных. Но был я здесь четыре раза. Мой первый визит случился в 80-х годах, когда, наверное, Дмитрий (Дмитрий Хомицевич — прим.ред) еще даже не родился. Что ж, будет сложная борьба. Российские гонщики лидирует в спидвее на протяжении почти сорока лет. Но это не значит, что боя не будет. Мы готовы сражаться. Правда у нас команда меньше, чем у России. Им проще будет по ходу гонки. Но и сдаваться не собираемся. Как было отмечено, лед на “Медеу” очень мягкий. Напоминает европейские трассы. В России же наоборот. Там даже температура воздуха достигала минус 40. В общем, наша команда готова».

Как известно, контракт на проведение финалов чемпионата мира по спидвею в Алматы был рассчитан на три года. Грядущий этап является последним. Однако, сейчас начались переговоры относительно дальнейшего сотрудничества.

«Совсем недавно мы собирались и обсуждали сотрудничество. Обе стороны довольны тем, как прошли три заявленных этапа, поэтому желание продлить дружбу есть у каждой из сторон. Единственная на сегодняшний день трудность заключается в финансовом вопросе. Нужны дополнительные спонсоры, которых мы найдем, однозначно. Все-таки Казахстан расположен далеко от Европы и много затрат с транспортировкой техники. Поэтому нужны дополнительные вливания финансовых средств», — резюмировал Абыкаев.

Напомним, Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators World Championship пройдет на «Медеу» с 18 по 19 февраля. По результатам алматинского финала чемпионата мира, который станет третьим по счету в этом сезоне, участники заработают очки в общий зачет. На сегодняшний день лидером является россиянин Дмитрий Колтаков, имеющий в активе 72 очка.

Фото Vesti.kz. Роман Кушпелев (c)