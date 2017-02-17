Виньялес — лучший в третий день тестов MotoGP в Австралии, Маркес — второй
На австралийской трассе «Филлип Айленд» состоялся третий день тестов MotoGP, по итогам которого лучшее время на круге показал Маверик Виньялес.
Второй результат продемонстрировал Марк Маркес, а замкнул первую тройку Дани Педроса.
MotoGP. Австралия. 17 февраля. Тесты. День третий.
1. Маверик Виньялес (Yamaha) — 1:28.549
2. Марк Маркес (Honda) +0.294
3. Дани Педроса (Honda) +0.484
4. Йонас Фолгер (Yamaha) +0.493
5. Кэл Кратчлоу (Honda) +0.552
6. Алекс Ринс (Suzuki) +0.554
7. Андреа Довициозо (Ducati) +0.699
8. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.793
9. Джек Миллер (Honda) +0.809
10. Алеш Эспаргаро (Aprilia) +0.812
11. Валентино Росси (Yamaha) +0.921
12. Андреа Янноне (Suzuki) +0.998
13. Данило Петруччи (Ducati) +1.066
14. Йоханн Зарко (Yamaha) +1.121
15. Эктор Барбера (Ducati) +1.242
16. Пол Эспаргаро (KTM) +1.308
17. Лорис Баз (Ducati) +1.428
18. Брэдли Смит (KTM) +1.429
19. Альваро Баутиста (Ducati) +1.435
20. Скотт Реддинг (Ducati) +1.456
21. Сэм Лоуэрс (Aprilia) +1.651
22. Карел Абрахам (Ducati) +1.903.
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