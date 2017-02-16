Лоренсо: С «Дукати» что-то не так, и мы не понимаем, в чём дело

«Что-то не так, и мы всё ещё не нашли, в чём дело. Мы должны найти то, что позволит мне входить в повороты быстрее, открывать дроссель и в целом быстрее поворачивать. Сейчас у нашего “Дукати” не лучшая скорость в поворотах, Альваро Баутиста из “Аспар” в большинстве поворотов быстрее меня, и мы должны понять, что происходит», — цитирует Лоренсо Autosport.