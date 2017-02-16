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16 февраля 2017, 23:52 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Лоренсо: С «Дукати» что-то не так, и мы не понимаем, в чём дело

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо признался, что его команда «Дукати» никак не может решить проблему со скоростью мотоцикла в поворотах.

«Что-то не так, и мы всё ещё не нашли, в чём дело. Мы должны найти то, что позволит мне входить в повороты быстрее, открывать дроссель и в целом быстрее поворачивать. Сейчас у нашего “Дукати” не лучшая скорость в поворотах, Альваро Баутиста из “Аспар” в большинстве поворотов быстрее меня, и мы должны понять, что происходит», — цитирует Лоренсо Autosport.
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