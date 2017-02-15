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15 февраля 2017, 21:22 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Росси: Маркес — фаворит в гонке за титул

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси сказал, что фаворитом предстоящего сезона будет пилот «Хонды» и действующий чемпион Марк Маркес.

«Виньялес на “Ямахе” был хорош на тестах в Валенсии и на трассе “Сепанг”, но если присмотреться, то Маркес был ещё лучше, в том числе и на сегодняшних тестах в Австралии. Именно его я считаю фаворитом сезона. Его команда уделяет очень много времени работе на старой резине, и к тому же он всегда очень стабилен. Поэтому как раз Маркес будет моим ориентиром», — приводит слова Росси Autosport.
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